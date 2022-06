Istruzione, Il "Toscanini" di Ribera sarà un conservatorio statale

L'Istituto superiore di studi musicali "Arturo Toscanini" di Ribera diventerà un conservatorio di Stato.

Il governo Musumeci ha infatti approvato lo schema di convenzione sottoscritto da ministero dell'Istruzione e della ricerca, Regione Siciliana, Libero Consorzio comunale di Agrigento e Comune di Ribera, e che regola i rapporti attuali e futuri tra le parti in vista della statalizzazione dell'istituto agrigentino.



In forza di questa convenzione, la Regione erogherà, un contributo di 150 mila euro nel triennio 2021-2023 per supportare i costi di funzionamento e di gestione dell'Istituto fondato dall'ex Provincia di Agrigento nel 1991. In aggiunta, sarà erogato un secondo contributo regionale per il funzionamento amministrativo e didattico, come previsto dalla legge regionale 6/2000, il cui importo sarà stabilito annualmente in legge di bilancio.

Il Ministero, invece, oltre a monitorare il rispetto degli impegni assunti sulla base di questa Convenzione, si farà carico delle spese per il personale e assegnerà all'istituto Toscanini le relative risorse destinate alle Afam statali (comparto Alta formazione artistica musicale e coreutica).

Il comune di Ribera e il Libero consorzio comunale di Agrigento, infine, dovranno garantire il pagamento di eventuali debiti pregressi e assicureranno l'uso gratuito degli immobili già impiegati dall'istituto musicale (rispettivamente in Corso Umberto I e in via Roma, a Ribera).

Il processo di statalizzazione è partito nel 2019.