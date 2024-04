Giuseppe Adamo confermato presidente del circolo culturale Empedocleo

Giuseppe Adamo è stato rieletto presidente per il biennio 2024-2025 del circolo culturale Empedocleo di Agrigento. Questa elezione segna la tredicesima conferma biennale per Giuseppe Adamo che riveste questo ruolo da oltre 24 anni, dimostrando un impegno generoso e costante nella promozione culturale della nostra storica città.

La votazione svoltasi nei giorni scorsi ha visto anche l'elezione del nuovo consiglio di amministrazione che risulta composto da Alletto Gaetano, Amato Gerlando, Comignano Giuseppe, Garufo Antonio, Gioia Emanuele, Guarneri Carmelina, La Franca Rosa, e Montana Lampo Anna. Inoltre, il collegio dei revisori effettivi è costituito da Fenech Carmelo e La Loggia Danika, con Gelo Angelo e Tartaglione Giuseppe come revisori supplenti.

Sotto la guida esperta del presidente Giuseppe Adamo, il circolo culturale Empedocleo si prepara a un periodo di impegni e attività eccezionalmente significativo, essendo il 2025 l'anno in cui Agrigento sarà celebrata come Capitale italiana della cultura.

"Sarà un anno di grande rilievo per noi - ha affermato il presidente Adamo - . L'esperienza maturata in questi anni sarà fondamentale per contribuire significativamente alle celebrazioni di un evento così importante per la nostra città. Il Circolo persegue la promozione di una attività culturale, artistica e di impegno sociale finalizzata alla formazione di una coscienza critica dei propri associati e allo stesso tempo si impegna nella promozione di attività ricreative miranti a costituire uno spazio di sempre maggiore socializzazione. Il calendario delle nostre proposte è caratterizzato da attività culturali di vario genere (conferenze su molteplici tematiche di grande interesse, dibattiti, mostre, presentazioni di libri, proiezione di film e documentari), e anche iniziative creative, come spettacoli teatrali e di intrattenimento musicale e scuole da ballo, serate danzanti e non mancano le attività associative in occasione di festività e ricorrenze. Intendiamo continuare a mettere a disposizione della città la nostra storia contribuire alla crescita del territorio”