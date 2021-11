Giornata contro la violenza di genere, una mostra e le testimonianze delle donne islamiche

Non è passata inosservata, a Realmonte, la ricorrenza della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Il sindaco Sabrina Lattuca ha “Rinnovato il proprio impegno per ribadire, attraverso azioni concrete, un forte no alla violenza di genere in tutte le sue forme”.

Una manifestazione a tema, nella sala consiliare del municipio, promossa in collaborazione con la sezione locale del Cif presieduta da Carmelinda Veziani e animata da momenti di riflessione e testimonianze a cura dell’associazione “Donne Islamiche Fatima” di Palermo.

L’evento è stato arricchito con l’esposizione fotografica intitolata “Migrant Women” curata dal fotografo Nuccio Zicari.

“L’amministrazione comunale di Realmonte - ha aggiunto Sabrina Lattuca - sostiene le donne vittime di violenza e ha attivato un sistema locale integrato di servizi di contrasto alla violenza di genere, inserito all'interno del “Tavolo della solidarietà”, che realizza, in collaborazione con il Comune, servizi in rete attraverso un importante protocollo di intesa, siglato lo scorso anno, per fronteggiare le criticità sociali ed economiche della popolazione realmontina”.