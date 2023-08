"Festa dei giovani italiani a Lisbona": la testimonianza dell'attrice Giusy Buscemi

L'attrice menfitana Giusy Buscemi protagonista della "festa dei giovani italiani a Lisbona", in diretta dalla capitale portoghese su Tv2000, questa sera alle 21, in occasione della Gmg di Lisbona 2023.

In apertura di serata le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rivolte a una delegazione di giovani ricevuti al Quirinale con il segretario generale della Cei Giuseppe Baturi, lo scorso 10 giugno. In quell’occasione il presidente ha firmato la bandiera italiana portata dai ragazzi a Lisbona.

Alla conduzione Carolina Di Domenico e Gabriele Vagnato e la partecipazione del comico Carlo Amleto. Sigla di apertura con dj Dany Cabras e mr Pallotta.

L’evento, organizzato dall’emittente della Cei in collaborazione con la pastorale giovanile della Chiesa in Italia, ha come obiettivo quello di riunire i giovani italiani pellegrini a Lisbona in una serata di arte, musica e preghiera, con riflessioni sulle tematiche vicine al loro mondo: fallimento, corruzione, fiducia nelle istituzioni, impegno contro le mafie, relazioni tossiche, indifferenza, guerre, sogni, famiglia.

Storie e testimonianze raccontate in prima persona dagli ospiti fra cui l’attrice Giusy Buscemi.