A Rimini un mega cous cous dolce con pistacchio di Raffadali e arance di Ribera

Il Pistacchio di Raffadali sarà ospite della "Choco Arena" di Sigep, la fiera attualmente in svolgimento a Rimini e dedicata appunto al mondo della dolcezza. Un palcoscenico importante per il prodotto tipico locale che giunge anche grazie alla CNA e al Consorzio del Cioccolato di Modica IGP e il sostegno del Comune di Raffadali e dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura.

Nei giorni dal 21 al 25 gennaio si terranno diversi appuntamenti e si darà vita a talk, workshop, dimostrazioni durante i quali si parlerà appunto del pistacchio di Raffadali, ma non solo: miscelando il cioccolato modicano, l'oro verde di Raffadali e l'arancia di Ribera dop, infatti, sarà prodotto un mega cous cous dolce, di 5 kg. A realizzato sarà lo chef Nino Di Carlo: la prelibatezza sarà offerta in degustazione alle personalità presenti per l’inaugurazione e a tutti i presenti. Per l’occasione sarà impiegata arancia di Ribera candita prodotta dai Fratelli Sabella di Ribera.





Cioccolato di Modica, pistacchio di Raffadali e aancia di Ribera saranno inoltre impiegati quali ingredienti nella preparazione dei piatti curati dalla FIC (Federazione italiana cuochi), nella piadina romagnola, nella preparazione dei gelati in collaborazione con la Carpigiani e dalla maestra pasticciera Beatrice Volta che preparerà un grande lievitato mediante l’impiego di almeno 20 prodotti dop e Igp italiani.