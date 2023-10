Rischio di frodi: webinar di Poste Italiane per formare il personale

Sì è svolto oggi in modalità webinar il corso antifrode rivolto a 12 filiali e 163 direttori di uffici postali siciliani. La sessione di formazione tenuta dal responsabile nazionale di Fraud Management Poste Italiane, Raffaele Panico, segue un ciclo di eventi di formazione, in modalità fisica e telematica organizzati dai responsabili regionali Fraud Management, Sicurezza Fisica e Antiriciclaggio per i direttori degli uffici postali e i responsabili gestione operativa al fine di promuovere norme di comportamento ispirate a una “cultura del rischio” integrata e diffusa.

“Tutti noi dipendenti abbiamo una doppia responsabilità, quella di evitare il furto dell’identità digitale diffondendo prevenzione, e quella di riconoscere e sventare truffe allo sportello. Certamente allo sportello abbiamo fino all’ultimo la possibilità, grazie alla fiducia che i cittadini ripongono in noi, di dissuadere i clienti dal proseguire con operazioni anomale” - dichiara Raffaele Panico.

In questa direzione Poste Italiane i responsabili di Fraud Management, Sicurezza Fisica e Antiriciclaggio siciliani hanno organizzato in provincia di Agrigento negli ultimi 15 mesi un incontro in presenza, che ha visto coinvolti in tutto 36 dipendenti, tra staff di gestione operativa e direttori di uffici postali relazionali, centrali e standard.

“L’obiettivo di questo momento formativo - dichiara il responsabile Fraud Management Sicilia di Poste Italiane Rudy Raniolo – è portare a conoscenza dei colleghi le casistiche principali, alcuni esempi concreti di truffe e fornire loro indicazioni e strumenti per poter intervenire. Riconoscere un tentativo di truffa è fondamentale per evitarla”.