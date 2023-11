Conoscere il territorio: Prefettura, Questura e comando provinciale dei carabinieri alla Farm Cultural Park

Dopo Porto Empedocle è stata la volta di Favara e della sua Farm Cultural Park. I dipendenti di Prefettura, Questura e comando provinciale dell'Arma dei carabinieri, ieri pomeriggio, hanno conosciuto e vissuto la galleria d'arte e residenza per artisti.

La visita è stata fatta, e per come ipotizzato un mese addietro quando ad essere conosciuta fu la realtà di Porto Empedocle hanno partecipato anche i militari dell'Arma, nell'ambito delle attività culturali pensate per conoscere ogni sfaccettatura (compresa quella culturale appunto) del territorio provinciale.

Il territorio provinciale deve essere conosciuto, e bene, anche sul "fronte" culturale. E non soltanto su quello dell'ordine e sicurezza pubblica. Ed è con questo obiettivo che l'idea è stata lanciata dal prefetto di Agrigento Filippo Romano. E accanto a lui, ieri pomeriggio, c'erano il questore Tommaso Palumbo e il comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Nicola De Tullio. A fare gli onori di casa, naturalmente, c'era il notaio Andrea Bartoli che è riuscito a trasformare un angolo sperduto e degradato di Favara in uno dei principali centri di attrazione dell'intelligenza alternativa.