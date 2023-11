Conoscere al meglio il territorio, da Vigata prendono il via le attività culturali di Prefettura e Questura

Serviranno per conoscere, e al meglio, gli aspetti culturali del territorio. Hanno preso il via, questo pomeriggio, da Vigata, le attività culturali - che si ripeteranno con cadenza mensile - per i dipendenti di Prefettura e Questura. L'idea è stata lanciata, e concretizzata, dal prefetto di Agrigento Filippo Romano. La prossima uscita culturale sarà alla Farm cultural park di Favara. E non è escluso che l'iniziativa culturale possa essere allargata anche ai carabinieri del comando provinciale e a tutti i dipendenti degli enti pubblici che vi vorranno prendere parte.

Il territorio provinciale deve essere conosciuto, e bene, anche sul "fronte" culturale. E non soltanto su quello dell'ordine e sicurezza pubblica.

I dipendenti di Prefettura e Questura, questo pomeriggio, sono stati coinvolti dall'appassionato animatore culturale Danilo Verruso che ha fatto da guida, animando la Vigata letteraria assieme ad altri attori filodrammatici. Presente anche il bravissimo attore, che ha veramente preso parte alla serie "Il commissario Montalbano", Giugiù Gramaglia, e la nipote dello scrittore Andrea Camilleri: Arianna Mortelliti. A fare gli onori di casa, naturalmente, il sindaco Calogero Martello.