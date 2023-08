La musica per rilanciare il lavoro e la ripresa economica: Riky Ragusa incanta Realmonte con i suoi strumenti etnici

Un concerto che, oltre a far scoprire un “suono” del tutto nuovo ma che ci appartiene, si propone come veicolo di promozione del lavoro e della ripresa economica del territorio. E così a Realmonte il musicista raffadalese Riky Ragusa ha portato in scena il progetto musicale che esalta i “Suoni della terra” insieme ad Armando Fiore, Vito Gervasi e Davide Lopes.

“Grazie alla sensibilità e all'amore per il territorio del sindaco Sabrina Lattuca e del vicesindaco Gloria Arrigo - spiega Riky Ragusa - abbiamo messo in moto attraverso la musica, ma anche con un video turistico che uscirà a breve, un progetto per promuovere il lavoro e la ripresa economica insitendo questa volta sull'arte portata alla gente direttamente alla rocca bianca di realmonte. Con il sostegno anche di esercenti presenti nel luogo del concerto è stato possibile mettere in scena questo spettacolo ispirato dalla forza dirompente che ha plasmato il paesaggio della Sicilia, in cui generazioni di popoli diversi si sono alternate e mescolate”.

Sono stati proposti brani strumentali inediti, in cui melodie prodotte sia da strumenti etnici che da altri di nuova invenzione come “Pistar”, “Sitar” e “Tempesta”, progettati e realizzati da Riky Ragusa con legni siciliani, scorrono come pagine di un diario di viaggio tra le diverse province rievocando i suoni della terra: il profondo silenzio di un deserto, il sussurrare del vento tra le gole, il brontolio minaccioso di un vulcano, lo sciabordio della acque marine sulla marna, il ribollire segreto di una vena.