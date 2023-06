Radio Italia Live, il cattolicese Calogero De Cicco suonerà nell’orchestra al mega concerto del Foro Italico

Ci sarà anche Calogero De Cicco, allievo 18enne del Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera, sul palco del Foro Italico di Palermo per il mega concerto di Radio Italia in programma il 30 giugno. Suonerà la tromba nell’orchestra.

“Fin da piccolo - racconta entusiasta il giovane originario di Cattolica Eraclea - ho avuto la passione per la musica e i miei primi giocattoli sono stati gli strumenti musicali. All'età di 8 anni ho iniziato a suonare la tromba nella banda musicale del mio paese e con il passare del tempo, alle scuole medie, ho vinto numerosi concorsi come solista. All'inizio della seconda media, ho iniziato a frequentare il Conservatorio di Ribera. Studio sotto la guida del maestro Giacomo Tantillo, docente di tromba, grazie al quale ho già fatto diverse esperienze a livello concertistico. Una delle più importanti è stata il ‘Sicilia Jazz Fastival’ a Palermo partecipando come solista con il brano ‘I remember Clifford’ (B. Golson) accompagnato dalla big band del Conservatorio. Il concerto di Radio Italia è stato una grande sorpresa per me.

Suonerò accanto al maestro Tantillo nell’orchestra ufficiale diretta dal maestro Bruno Santori, sullo stesso palco in cui si esibiranno Blanco, Ligabue, Emma, Irama, Mr. Rain, Diodato, Rocco Hunt e tanti altri”.