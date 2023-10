Arma, il comandante provinciale incontra l'associazione nazionale carabinieri

Questa mattina, nella sede del comando provinciale dei carabinieri, l’ispettore regionale dell’Associazione nazionale carabinieri Sicilia, Ignazio Buzzi, accompagnato dai presidenti delle sezioni di Agrigento, Licata, Menfi, Realmonte, Ribera e Sciacca, ha portato un saluto di benvenuto al colonnello Nicola De Tullio che, dal mese di settembre ha assunto la guida del comando provinciale.

"Nel corso dell’incontro - si legge in una nota - sono state tratteggiate le principali problematiche di interesse dell’associazione, che aggrega i militari in servizio e in congedo e il comandante provinciale ha voluto evidenziare l’importanza della piena sinergia istituzionale dell’associazione con Arma dei carabinieri".