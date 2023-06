Claudia Koll ospite a Licata: racconterà il suo percorso di fede e l’impegno nel sostenere le persone in difficoltà

L’attrice e presentatrice Claudia Koll, celebre per essere stata scelta nel 1992 da Tinto Brass come protagonista del film “Così fan tutte” e per essere diventata, nella prima metà degli anni ‘90, una delle dive dell’erotismo più amate in Italia, sarà ospite a Licata il 24 e 25 giugno. prossimi. Dopo la carriera nel mondo del cinema e della televisione (ha anche condotto un’edizione del Festival di Sanremo nel 1995 insieme a Pippo Baudo e Anna Falchi), si è profondamente legata alla fede cattolica che aveva abbandonato da adolescente: un percorso cominciato durante il Giubileo, quando accompagna una sua amica a San Pietro per passare la Porta Santa. L'attrice ha anche affermato di essere stata attaccata fisicamente dal diavolo in un periodo in cui si interessava delle dottrine new age e di essere riuscita a sconfiggerlo impugnando un crocifisso e recitando il Padre nostro.

Ha fondato l’associazione Onlus “Le opere del Padre” per aiutare le persone con particolari sofferenze sia fisiche che psicologiche, soprattutto in Africa. Rifiuta la definizione di “suora laica” preferendo definirsi una missionaria.

A Licata è stata invitata dal parroco Don Pino Agozzino ed incontrerà i fedeli nella chiesa di Sabuci il 24 giugno alle 18. Sarà presente anche il giorno successivo per fornire un’altra testimonianza del suo forte attaccamento alla religione cattolica.