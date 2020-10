Acqua inquinata, Calamonaci vieta l'utilizzo per fini potabili

L'acqua non potrà - temporaneamente - essere utilizzata per fini potabili. Il sindaco di Calamonaci, dopo la comunicazione dell'Asp, ha emesso un'ordinanza con la quale, appunto, vieta l'utilizzo, per fini potabili, dell'acqua. Lo rende noto la gestione commissariale del servizio idrico integrato Ati Ag9.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.