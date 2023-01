"Ha dato lustro ad Agrigento", la giunta concede la benemerenza a Gaetano Allotta

Sarà insignito con la "benemerenza civica" il cavaliere di grazia magistrale del sovrano militare Ordine di Malta, Gaetano Allotta.

Avvocato, giornalista, scrittore e storico, Allotta è molto noto e apprezzato non solo ad Agrigento. Per questo la giunta comunale ha deciso di attribuirgli il riconoscimento che viene consegnato "a coloro i quali, con opere concrete o meriti nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dei diritti umani, dell’industria e del commercio, del lavoro, della scuola, dello sport, della ricerca, della salvaguardia dell’ambiente e della tutela del paesaggio, del volontariato, della cultura, dell’artigianato con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, con atti di altruismo, di coraggio e di abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo dato prestigio ad Agrigento, servendo con disinteressata dedizione le istituzioni".

A sostenere il provvedimento voluto dall'amministrazione Micciché, oltre il vasto curriculum di Allotta, anche il fatto che lo stesso "è molto legato alla città di Agrigento dove vive" e "ha donato alla Biblioteca Franco la Rocca, centinaia di libri, album fotografici, Crest, un medagliere e tantissimi quadri che hanno arredato l’intera biblioteca".