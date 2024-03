Novità sugli autobus della Tua: a bordo gli schermi che illustrano tutti gli eventi in città

Da qualche giorno i passeggeri dei bus urbani, non solo quelli di linea ma anche quelli turistici, possono facilmente ottenere le informazioni sugli eventi in programma ad Agrigento e provincia direttamente sui display a bordo.

E’ il risultato di una collaborazione tra la Tua, l’azienda che gestisce i trasporti urbani in città, e le associazioni “Agrigento turismo” e “VisitAgrigento”.

L’iniziativa è stata pensata per informare i passeggeri sui momenti di svago organizzati in zona e per fornire ai turisti le “dritte giuste” per godersi al meglio la loro permanenza nella città dei templi.