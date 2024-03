Sport e inclusione, l'asd "Traina" in visita dal prefetto Filippo Romano

La Prefettura di Agrigento ha ospitato l'asd dilettantistica "Traina", dedicata alla memoria di Renato Traina e guidata da Franco Colombo, storica colonna del Catania calcio.

L'associazione, in particolare, si occupa di supportare ragazze e ragazzi diversamente abili (in particolar modo, autistici ed affetti da sindrome di Down) e, in tempi recenti, anche di migranti, portando avanti attività sociali, che puntano alla loro piena integrazione.

"Donarsi agli altri, senza pretendere nulla in cambio costituisce lo spirito più profondo del periodo pasquale, che ci accingiamo a vivere - ha dichiarato il prefetto Filippo Romano -. Tutto è, plasticamente, incarnato dalla meritoria attività che, quotidianamente, svolge questa associazione”.

Prima di lasciare il Palazzo del Governo, i ragazzi e le ragazze dell’Asd hanno voluto far dono al prefetto Romano di un quadro dell’artista palermitano Antonello Blandi, raffigurante il portale arabo-normanno di Bivona.