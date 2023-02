Abbandono di rifiuti, il Wwf a scuola per sensibilizzare i ragazzi e nominarli “Guardiani della bellezza”

Una lezione diversa ed originale per gli alunni della scuola media “Vivaldi” di Porto Empedocle (istituto comprensivo “Rosario Livatino”) da parte dei rappresentanti del Wwf Sicilia area Mediterranea. Si è parlato di abbandono indiscriminato di rifiuti, di lotta agli “sporcaccioni” e di rispetto per l’ambiente attraverso un “Racconto di vergogne e speranze”.

Il presidente del WWF Sicilia area Mediterranea, l’architetto Giuseppe Mazzotta, accompagnato dalla volontaria Erika Zoppo, socia WWF e presidente di Mariterra, ha parlato di quanto siano “vergognosi” gli ingressi di tutti i paesi e delle città del territorio perché "adornati" di sacchetti di rifiuti che una minoranza di incivili abbandonano, compromettendo però la dignità di tutti i siciliani che non sono questo.

E’ stato trattato anche il tema della biodiversità, dell'agricoltura e della corretta alimentazione che deve animare lo spirito delle future generazioni.

Ogni tema è stato attraversato dalla grande preoccupazione per l'emergenza climatica che sta stravolgendo gli assetti ecologici planetari.

Parole di ringraziamento sono state spese per la referente per i temi ambientali della scuola, la professoressa Daniela Caruso che ha organizzato l'incontro, e al dirigente scolastico Claudio Argento, intervenuto in chiusura per ricevere una copia dell'enciclica “Laudato Si'”, opportunamente scritta in apertura del suo pontificato da Papa Francesco per sottolineare la gravità dello stato di salute del nostro pianeta.

A tutti i ragazzi è stato consegnato l'attestato di nomina di “Guardiani della bellezza”, di quanto il creato ha concesso con un ambiente naturale incantevole, al quale la storia e gli uomini hanno incastonato splendide opere di architettura e arte che la cultura attuale sembra aver collocato in un angolo di trascuratezza.