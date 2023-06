Oncologia, si rafforza l’ambulatorio di nutrizione clinica dell'ospedale

Si amplia lo staff in servizio all'ambulatorio di nutrizione clinica per pazienti oncologici dell'ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca.

Alla disponibilità del nutrizionista Matteo Pillitteri, si aggiunge adesso Dario Incorvaia, esperto in bioimpedenziometria ossia la metodica diagnostica utile per conoscere la composizione corporea di un soggetto e per valutarne lo stato nutrizionale.

"La recente attivazione dell’ambulatorio, previsto dal documento di indirizzo regionale 'percorso nutrizionale del paziente oncologico' - dice una nota dell'Azienda -, mira ad incrementare la qualità di vita del paziente ammalato di tumore migliorando l’efficacia delle cure".

Per la prenotazione delle visite occorre contattare direttamente il reparto ai numeri 0925/962638 e 0925/962471.