Ginnastica aerobica: Discobolo Sciacca conquista 4 titoli ai campionati interregionali

Scorpacciata di medaglie per l'Asd Discobolo Sciacca ai campionati di ginnastica aerobica per la zona tecnica 2 che si sono svolti nel palazzetto dello sport di Pomigliano d'Arco.

Titolo interregionale e medaglia d’oro nella categoria composta trio Aerostart con Irene Ingrao, Greta Cirino e Mariavittoria Russo. Altri titoli nella categoria Silver Eccellenza con il posto individuale per Andrea Tornetta e in coppia Maria Andrè Barsalona, entrambi al quinto successo interregionale. Il quarto oro arriva con Gaia Allegro nella categoria Junior A Gold.

Ottimi anche i piazzamenti: bronzo di Enea Pifferi nella categoria allievi Gold e in coppia mista con Alice Ciaccio. Nella Silver individuale femminile, Tosca Caracappa per 0,10 centesimi rimane ai piedi del podio, quarta classificata. Trovano la qualificazione nazionale anche Isabella Di Leo, Elena Mustacchia, Giulia Puleo e Morena Piazza.

Nella individuale femminile Gold ottava posizione e qualificazione nazionale per Ilary Dimino. Nella Aerostart settimo posto per Nadine Caracappa, Emma Monastero e Serena Sabella. Qualificato alla fase nazionale con la quinta posizione anche il gruppo Gold Allievi composto da Lara Abruzzo, Maria Chiara Bono, Alice Ciaccio, Bianca Lazzara e Clara Nigro. Nella Junior A, nona posizione per il trio Giulia Mustacchia, Ilary Dimino e Gaia Allegro, bene anche Adele Interrante nella categoria Junior B.