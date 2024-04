Seicento mila euro per la manutenzione strada rurale Nadore, cercansi imprese

Manutenzione straordinaria e sistemazione della strada rurale Nadore. Il Comune di Sciacca ha pubblicato un avviso pubblico per la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori. L’avviso è rivolto alle imprese interessate che per partecipare alla gara dovranno presentare una manifestazione di interesse entro il 30 aprile.

Il progetto è finanziato con fondi del piano di Sviluppo rurale Sicilia 2014/2020 per circa 600 mila euro e con un cofinanziamento del Comune di Sciacca di 80 mila euro.

“È stato un percorso ad ostacoli, lungo, articolato, difficile – dice l’assessore alla Manutenzione delle strade extraurbane Francesco Dimino. Un progetto al quale si sono interessate diverse amministrazioni comunali, da quella con sindaco Fabrizio Di Paola a quella con sindaco Francesca Valenti, con finanziamenti ottenuti, ricorsi al Tar, peggioramento della sede stradale. Con l’amministrazione Termine, il vicesindaco Fisco prima e poi il mio assessorato si è ripreso il progetto riformulandolo con una variante. Si è avviata, contestualmente, una proficua interlocuzione con il Consorzio per la viabilità rurale di Cammarata e con il dipartimento regionale per l’Agricoltura. La fase amministrativa va chiusa entro dicembre 2024 e i nostri uffici stanno facendo di tutto per rispettare la scadenza per realizzare lavori attesi e importanti. Un ringraziamento va ai vari assessori che nel tempo si sono occupati della questione come Paolo Mandracchia, Roberto Lo Cicero e Michele Bacchi; al parlamentare regionale Michele Catanzaro per le sue interlocuzioni con la Regione; ai tecnici comunali Domenico Galluzzo, Alfonso Simone Vullo e Fabio Veneziano”.