Il "Trinacria triathlon" a Sciacca: ecco come cambierà il traffico

Grande giornata di sport in arrivo a Sciacca, ecco come cambierà il traffico. Il 28 aprile si svolgeranno le gare del "Trinacria Triathlon", che avrà come quartier generale la struttura ricettiva di Mangia’s e come percorso principale un tratto della strada statale 115. L’evento ha il patrocinio del Comune di Sciacca, dell’assemblea regionale siciliana e dell’assessorato regionale sport, turismo e spettacolo.

La statale 115, domenica, sarà chiusa al traffico dalle 7.30 alle 13 circa: i tratti interessati saranno la Sp76 (da via Lido Sovareto fino all'immissione sulla Ss115 a San Giorgio) e la Ss115 dall'ingresso di Sciacca fino alla rotonda Sant'Anna.

I percorsi alternativi per chi proviene da Agrigento e chi deve andare ad Agrigento prevedono l'utilizzo della Sp36 e Sp37 (passando da Caltabellotta).