Pulizia di fine anno per la spiaggia della Tonnara: rimossi 140 chili di rifiuti

Oltre 140 chili di rifiuti sono stati rimossi dai volontari di Marevivo dalla spiaggia della Tonnara di Sciacca.

La raccolta comunitaria è stata organizzata anche dal "Museo Diffuso dei 5 Sensi" e ha visto all’opera circa 40 persone provenienti da diverse realtà del territorio: Crescere Insieme, il gruppo scout Sciacca 1, Gruppo parrocchiale Freedom, L’AltraSciacca, Cittadinanzattiva e studenti e personale scolastico dell’IISS Amato Vetrano, dell’IISS Don Michele Arena e del Liceo Scientifico Fermi.

"Un primo esperimento di raccolta comunitaria che è riuscito a raggiungere il duplice obiettivo della rimozione di rifiuti in spiaggia e della sensibilizzazione ottenuta attraverso le immagini di un grande pacco di rifiuti portato via dai volontari con cappellini da Babbo Natale - dicono da Marevivo in una nota -. Un regalo che però non dovrebbe essere fatto solo in occasione delle festività natalizie ma quotidianamente da tutta la comunità cercando di ridurre in primis l’utilizzo di plastica monouso".

In totale 21 i sacchi raccolti con tante diverse tipologie di rifiuti. "Con questa pulizia - concludono da Marevivo - si inaugura anche il nuovo anno delle nostre attività: a tre anni ormai abbiamo inserito nella nostra campagna 'Adotta una spiaggia' quella della Tonnara e dello Stazzone organizzando diversi eventi di sensibilizzazione sia con le scuole che con la comunità locale".