Assistenza ad anziani e profughi di guerra: presentato nuovo progetto per ottenere i fondi del Pnrr

Presentato dalla Giunta Valenti un nuovo progetto per l’ottenimento dei fondi del Pnrr denominato “Missione 5 - Servizi e infrastrutture sociali di comunità”.

Il progetto prevede la progettazione e sviluppo di servizi di assistenza per soggetti anziani e profughi reduci dalle guerre basati sull’utilizzo di servizi digitali e nuove tecnologie.

I servizi sviluppati favoriscono da un lato la permanenza nel proprio nucleo familiare dell’anziano che abbia perduto in parte o completamente l’autosufficienza e lo aiutano a mantenere la propria autonomia al fine di promuovere e facilitare le sue potenzialità e supportarlo nei suoi bisogni sanitari e socio?relazionali e dall’altro favoriscono il difficile processo di integrazione dei profughi reduci delle guerre. L’intero intervento prevede di attivare un sistema di comunicazione bidirezionale digitale che stimoli la collaborazione e la partecipazione civica in rete dei cittadini in modo da stimolare un accesso semplificato ai servizi offerti dall’Ente Comunale e favorire di conseguenza l’automatizzazione di procedure e servizi che solitamente necessitano di lunghi tempi di realizzazione e l’impiego massiccio di personale.

"Il progetto- hanno dichiarato il sindaco Francesca Valenti e l’assessore alle politiche sociali Gisella Mondino - nasce nella logica di proporre l’adozione della soluzione digitale che in modo più appropriato risponde agli obiettivi dell’assistenza domiciliare.

L’attività prevede la realizzazione e gestione in 36 mesi del servizio di geolocalizzazione e sicurezza per anziani con soccorso in tempo reale per sette giorni e 24 ore su 24, del servizio su piattaforma software web e mobile che permette a tutti i residenti nei comuni di ricevere direttamente a casa i medicinali collegati alla ricetta medica emessa dal medico di famiglia, del servizio per la digitalizzazione di una ”Cartella sociale” su piattaforma cloud accessibile in modalità web integrata per la gestione dell'ADI e SAD (assistenza domiciliare e integrata) nonchè per l'erogazione dei flussi previsti dalla normativa vigente e per la gestione dei servizi sociali dell’ ente.

Ed ancora una piattaforma digitale web in modalità “Saas” per l’acquisizione 24 ore su 24 dei parametri vitali, su server dedicati, per il monitoraggio dei parametri fisiologici, una piattaforma software mette in contatto chi abbia la possibilità di fornire supporto ed assistenza con i rifugiati provenienti da paesi in guerra ed una piattaforma software con applicazione, lato back-office per gli sportelli informativi dei servizi sociali e lato front–office per gli utenti stranieri, che fornirà, tramite device in dotazione, la possibilità di richiedere servizi ed informazioni nelle più diffuse lingue straniere con traduzione simultanea e con proprietà di traduzione. La durata del progetto è 3 anni e il totale dello stanziamento ammonta 1.316.319,60 euro"..