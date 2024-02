Consiglio comunale, ancora una bocciatura per lo streming: insorge il Pd

Diretta streaming dei lavori del Consiglio comunale, arriva una nuova bocciatura della proposta dei consiglieri comunali di minoranza del Partito democratico.

A denunciarlo in una nota sono gli stessi consiglieri Dem, Salvatore Gazziano, Caterina Giglione, Salvatore Lombardo, Stella Vella e Domenico Tuttolomondo, che "manifestano grande rammarico per la scelta dei consiglieri di maggioranza di votare contro una proposta che avrebbe potuto dare la possibilità a tutta la cittadinanza di seguire i lavori consiliari da casa".

"Si tratta di uno strumento di democrazia e trasparenza che oggi viene adottato da tutte le assemblee elettive - continuano -. Da anni ai lavori consiliari partecipano soltanto gli addetti ai lavori e sono sempre meno giovani e cittadini si sentono coinvolti nell'attività politica e amministrativa. Riteniamo che la scelta della maggioranza di bocciare la nostra proposta sia anacronistica e per questo motivo abbiamo ufficialmente chiesto di essere autorizzati sin dalla prossima seduta a registrare i nostri personali interventi consiliari per potere poi rendere chiaro ai cittadini l'attività svolta in Consiglio Comunale e gli argomenti trattati".