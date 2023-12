Raffadali, il Pd interroga il sindaco sulla società A&G: "Perché non è stato chiuso il contratto?"

I Consiglieri comunali del gruppo di minoranza di Raffadali, Salvatore Gazziano, Caterina Giglione, Salvatore Lombardo, Domenico Tuttolomondo e Stella Vella, hanno presentato un’interrogazione consiliare ed hanno chiesto chiarimenti all’amministrazione Ccmunale in merito al rapporto che la stessa ha con la società di riscossione tributi A&G.

"Nell’ultimo periodo - scrivono - diversi cittadini stanno ricevendo delle notifiche di riscossione coatta da parte della società A&G, conosciuta dalla cittadinanza locale per il passato poco virtuoso nel rapporto con l’amministrazione, che tra l’altro ha dato vita a non pochi contenziosi. Attività di riscossione che ha una valenza importantissima se teniamo conto che oggi le casse del Comune di Raffadali non navigano in buone acque, come accertato in occasione dell’ultimo Consiglio Comunale, in cui si è preso atto di un disavanzo di bilancio superiore alla somma di 8 milioni di euro. La maggioranza consiliare ha votato un piano di rientro dove si impegna a recuperare la somma di 5 milioni di euro entro la fine della consiliatura e dunque entro il 2025 e la restante parte di 3 milioni di euro, con un piano trentennale in cui il Comune verserà circa 110 mila euro l’anno. Abbiamo chiesto all’Amministrazione Comunale - scrivono ancora -: per quale motivo, sulla base del precedente contenzioso, il Comune non ha intrapreso un percorso di risoluzione del rapporto con la Società A&G? se sono in atto interlocuzioni con i referenti della Società A&G, per ottenere informazioni sul monitoraggio delle riscossioni relative agli avvisi in oggetto? per quale motivo non è stato individuato un ufficio preposto, con un orario ed un numero di riferimento e con la presenza di un referente della Società A&G, in modo da poter dare riscontro immediato alle segnalazioni di errore da parte dei cittadini? per quali annualità e per quali tributi la Società A&G è incaricata alla riscossione? Riteniamo che la risposta a questi quesiti sia fondamentale per avere maggiore chiarezza e poter incentivare i cittadini a regolarizzare la propria posizione sui tributi non pagati nel passato".