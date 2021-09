Visita istituzionale del presidente Musumeci: incontrerà sindaco e giunta comunale

Dopo la recente visita a Racalmuto, in occasione della cerimonia inaugurale della casa di famiglia di Leonardo Sciascia, il presidente della Regione Nello Musumeci torna in provincia di Agrigento, questa volta per una visita istituzionale al Comune di Licata.

Il suo arrivo è previsto alle 10,30 di martedì 14 settembre. Musumeci incontrerà prima il sindaco Giuseppe Galanti che farà gli onori di casa.

Subito dopo il governatore avrà un breve confronto con la Giunta municipale e con il presidente del Consiglio comunale.