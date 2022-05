Farmacie, accolte le proposte di Asp e Ordine professionale, ecco il nuovo calendario dei turni

Il sindaco Giuseppe Galanti ha concesso il nulla osta al calendario dei turni di servizio, per l’anno in corso, delle farmacie presenti nel territorio comunale. Il calendario dei turni di servizio diurno, notturno, festivo e delle ferie annuali delle farmacie del territorio comunale viene infatti adottato entro il mese di maggio di ogni anno dall'Asp 1 di Agrigento su proposta dell’Ordine dei farmacisti previo parere del sindaco.

Ecco in dettaglio l’orario di lavoro e le relative disposizioni valide per il 2022:

Orario estivo: mattino dalle 8.30 alle 13.30 - pomeriggio dalle 17.00 alle 20.00.

Orario invernale: mattino dalle 8.30 alle 13.30 - pomeriggio dalle 16.30 alle 20.00.

L'orario di apertura e chiusura delle farmacie viene modificato con l'ora legale. La chiusura infrasettimanale sarà effettuata il sabato. Il turno giornaliero si svolge in modalità “H24”, dalle 8,30 alle 8,30 del giorno successivo. Le sole farmacie aperte e quelle in turno tengono accenderà la croce verde luminosa per facilitarne l'individuazione. La farmacia di turno assicurerà il servizio a turno ed a battenti aperti durante l'intervallo pomeridiano dei giorni feriali e festivi. A turno e a chiamata, dall'ora di chiusura serale fino all'ora di apertura mattutina, senza obbligo per il farmacista del pernottamento in farmacia. All’ingresso sarà esposto un cartello indicante le farmacie di turno in ordine di vicinanza, l'orario e il numero verde al quale rivolgersi per qualsiasi informazione relativa al servizio.

La turnazione sarà effettuata secondo il seguente schema: Argento, Azzara di Lanza, Carubia, Fondachello Playa, Fregapane Vullo, Gagliano Gaetano, Gagliano Giuseppina, Gagliano Teresa, Guadagnino, Lauria, Licata, Platamone.