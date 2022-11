Scrutatori di seggio elettorale, ecco come e quando presentare le richieste di inclusione

C’è tempo fino al 30 novembre prossimo per presentare la richiesta d'inclusione nell'Albo unico delle persone idonee all'Ufficio di scrutatore di seggio elettorale a Licata.

A darne notizia è Giuseppe Cottitto, responsabile dell’ufficio elettorale del Comune. Tutti coloro che sono già iscritti nell'albo non devono rinnovare la domanda.

I richiedenti, oltre ad indicare i propri dati anagrafici devono attestare: di essere iscritto/a nelle liste elettorali di questo Comune; di avere assolto gli obblighi scolastici con indicazione del titolo di studio posseduto; professione, arte o mestiere esercitato; di non trovarsi in alcune delle condizioni di cui all'art. 38 del T.U. delle leggi recanti norme per le elezioni della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30.03.1957, n. 361 e di cui all'art. 23 del D.P.R. 16.05.1960, n. 570 (dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti, gli appartenenti a Forze armate in servizio, i medici dipendenti dalle UU.SS.LL. designati alla certificazione, i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali, i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione; di non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall'art. 96 del D.P.R. 570/1960 e dell'art. 104. comma 3°, del D.P.R. 361/1957.

Per il ritiro dei modelli e per ogni altra informazione, gli interessati possono rivolgersi al personale dell’ufficio elettorale Comunale durante il normale orario di lavoro.