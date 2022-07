"Ruba in un negozio d'articoli sportivi", denunciato ventitreenne

E' stato trovato in possesso di capi d'abbigliamento, dal valore complessivo di 250 euro, che non aveva pagato. E' stato denunciato per furto, dai carabinieri di San Cataldo, il ventitreenne di Licata che è stato bloccato dopo che si è innescato l'allarme antitaccheggio al Decathlon di San Cataldo.

A chiamare il 112 sono stati i titolari del negozio e i militari hanno proceduto alla perquisizione del giovane che nascondeva, appunto, diversi capi d'abbigliamento.