"Per la dedizione e l’impegno profuso", al luogotenente Bizzini la medaglia Mauriziana

"Per la dedizione e l’impegno profuso in tanti anni di servizio nell’Arma": per queste motivazioni il luogotenente Gaetano Bizzini, comandante del nucleo radiomobile della compagnia di Licata è stato insignito della medaglia Mauriziana, la prestigiosa onorificenza concessa con decreto dal presidente della Repubblica su proposta del Ministero della Difesa.

La cerimonia si è svolta a Palermo presso la chiesa San Giacomo dei Militari.

"Desidero esprimere a nome mio e dell’intera Comunità licatese - dichiara il sindaco Angelo Balsamo - le più sincere congratulazioni per la prestigiosa onorificenza concessa. Un riconoscimento che rende merito all’impegno, alla dedizione e alla qualità del lavoro svolto dal Luogotenente Bizzini con la collaborazione di tutti i carabinieri del nucleo radiomobile per la sicurezza della nostra città. Al luogotenente Bizzini e alla sua famiglia - conclude Balsamo - porgo le mie congratulazioni e quelle dell’Amministrazione comunale e i più sinceri auguri di buon lavoro".