Sanità, la Lega denuncia: "A Licata ospedale d'eccellenza, ma va potenziato"

"E' con soddisfazione mista a rammarico che accogliamo la notizia dell'intervento chirurgico eseguito in Ortopedia dall'equipe del dottore Rapisarda nei confronti di un centenaria. Soddisfazione perchè una volta di più constatiamo la certezza che se il nostro ospedale fosse potenziato e messo in condizione di operare al meglio, sarebbe in grado di ottenere ottimi risultati viste le professionalità che vi operano all'interno. Rammarico perchè Ortopedia è il caso-limite della sanità licatese: ancora oggi sono solo 2 i medici in servizio nell'unità operativa costretti a coprire da soli le 24 ore giornaliere. Una situazione assurda".

Così in una nota i componenti del circolo licatese della Lega Salvini Premier.

"Ortopedia fa il paio con Pediatria, reparto per il quale ormai da giorni le sigle sindacali lamentano una carenza di personale che non può essere coperta in eterno con l'esercizio dello straordinario. E' di questi problemi che vorremmo si occupasse la politica locale (con il sindaco Galanti in testa) da cui, a parte qualche proclama buono solo per i giornali, non abbiamo ricevuto ad oggi segnali concreti di un reale miglioramento del nostro Ospedale".