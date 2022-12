Movida, ecco l'ordinanza fino all'otto gennaio: locali aperti fino alle 3 ma stop al vetro

Fino all'otto gennaio scattano una serie di obblighi a Licata per aumentare la sicurezza dei cittadini e ridurre il disturbo alla quiete pubblica.

L'ordinanza firmata dal sindaco Giuseppe Galanti infatti impone il "divieto assoluto di somministrazione e vendita per asporto di bevande di qualsiasi natura in bottiglie di vetro o altri materiali il cui utilizzo potrebbe risultare di pericolo per la pubblica incolumità". E' quindi obbligatorio usare bicchieri di carta per asporto, anche se è ovviamente consentito l'uso di bibite in vetro se consumate all'interno dei locali e nelle aree esterne di pertinenza dell'attività. I locali dovranno comunque chiudere, fino all'8 di gennaio, entro le tre del mattino così come la musica potrà - ma solo per il periodo natalizio - rimanere accesa fino alle tre.