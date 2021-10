Affidamento dei locali comunali in corso Vittorio Emanuele, pronta la gara pubblica

L’appuntamento con la gara pubblica è il 3 novembre alle 10,30 nei locali del Dipartimento ai lavori pubblici in via Giarretta.

Si procederà all’affidamento in locazione dei locali di proprietà comunale al civico 35 e 43 di corso Vittorio Emanuele a Licata

Si tratta di una gara pubblica che è stata resa nota dal dirigente Paolo Puleo.

La partecipazione alla gara è rivolta a coloro che intendono svolgere attività commerciali compatibili con la natura dei locali in questione, previa acquisizione di regolare licenza.

Il prezzo posto a base d’asta è pari a 3.700 euro, sia per il civico 35 (foglio 120 particella 2442 sub 12) che per il civico 43 (foglio 120 particella 2442 sub 8).

Il costo per i lavori di ristrutturazione necessari per rendere idonei i locali all’uso previsto sono a carico dell’aggiudicatario.

La durata è di 6 anni, tacitamente rinnovabili fino ad un totale di 12 anni

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

Per visionare il bando integrale basta consultare l’Albo pretorio on line del Dipartimento lavori pubblici del Comune di Licata o rivolgersi all’ URP in piazza Matteotti.