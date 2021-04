Via ai lavori sul costone di via Marconi: stop al transito

Via ai lavori per mettere in sicurezza il costone tra via Nestore Alotto e via Marconi, stop alla viabilità. A firmare una specifica ordinanza è il sindaco Giuseppe Galanti. Il provvedimento dispone che, a partire da mercoledì 7 aprile e fino al

30 novembre 2021, nella fascia oraria giornaliera compresa tra le 00 e le 24, e comunque fino ad ultimazione dei lavori, sarà istituito, il divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati di via Marconi nel tratto compreso tra la via Barrile e la via Colombo.

"Finalmente, dopo più di trent’anni, - è il commento del sindaco Galanti - partono i lavori per il consolidamento e la messa in sicurezza del costone roccioso che sovrasta la via Marconi. Oggi, scriviamo la parola fine su una vicenda che tanta apprensione ha suscitato nel tempo nella cittadinanza licatese, per l’instabilità della zona interessata dall’intervento che mette a rischio decine di edifici privati che ospitano centinaia di persone e quanti attraversano la sottostante via Marconi".