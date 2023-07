“Corri Sant’Angelo”, cambia il traffico in città: ecco tutte le nuove disposizioni

In occasione della manifestazione sportiva “Corri Sant’Angelo”, giunta alla seconda edizione ed in programma domenica 30 luglio, è stata emanata un’apposita ordinanza che modifica la viabilità in città.

Entrerà in vigore alle 16 ed interesserà entrambi i lati dei tratti stradali percorsi dai partecipanti: piazza Progresso (partenza), corso Roma, via Giovanni Amendola, corso Serrovira, piazza Linares, via Nazario Sauro, piazza Gondar, viale XXIV Maggio, piazza della Vittoria, piazza Duomo, corso Vittorio Emanuele, piazza Elena, piazza Progresso.

Il circuito verrà percorso per cinque volte, con traguardo finale in piazza Progresso.

Il transito dei veicoli nel tratto di corso Serrovira, compreso tra la piazza Linares e la via Giovanni Amendola, sarà convogliato in una sola corsia che, per il tempo strettamente necessario, sarà percorribile a doppio senso di circolazione.

Per tutta la durata della manifestazione, il transito dei veicoli provenienti dalla via Guglielmo Marconi in direzione centro sarà convogliato su via Sottotenente Cellura.