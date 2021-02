Fiori e targa per la centenaria Giuseppina Alaimo, nuovo traguardo in città

Ha trascorso tanti anni in Inghilterra, dove il marito lavorava in un’autofficina della Ferrari, poi è tornata a Licata. Ieri ha compiuto 100 anni ed il sindaco Pino Galanti, insieme al presidente del consiglio comunale Giuseppe Russotto, le hanno fatto visita a casa (abita da parenti) per farle gli auguri a nome dell’intera comunità licatese. La centenaria Giuseppina Alaimo gode di ottima salute, è lucidissima, ed ha gradito i fiori ed una targa che le sono stati portati in dono da Galanti e Russotto.

“La nostra città – è il commento del sindaco Pino Galanti – si conferma terra nella quale si vive bene ed a lungo. I centenari, infatti, sono diversi. Confesso di essermi emozionato parlando con la signora Giuseppina, che mi ha raccontato tanti episodi della sua vita. A nome dell’intera comunità le rivolgo ancora tanti auguri, di cuore, e ringrazio i suoi nipoti che la ospitano e si prendono cura di lei”.