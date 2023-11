Arriva il bonus per le colonnine elettriche: come fare per presentare la domanda

Il Comune rende noto che dal 10 al 30 novembre, tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17, le imprese e i professionisti potranno richiedere il cosiddetto “Bonus colonnine” per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici.

Il contributo in conto capitale è concesso ed erogato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ed è gestito da Invitalia, Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa di proprietà del Ministero dell’economia.

Ne possono usufruire imprese operanti in tutti i settori e su tutto il territorio che risultano attive e iscritte all’apposito registro. Per quest’ultime il valore dell’infrastruttura non deve superare i 375 mila euro. Inclusi anche tutti quei professionisti che presentano un volume d'affari non inferiore al valore della infrastruttura di ricarica. Per coloro che applicano il regime forfettario, il valore dell'infrastruttura di ricarica non può essere superiore a 20 mila euro.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente online sulla piattaforma dedicata, tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS) e di una PEC attiva.

Le istruzioni sono disponibili qui