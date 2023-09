Unitas Sciacca, il presidente Bentivegna è fiducioso: “Siamo solo all’inizio della stagione”

Non è stato un buon inizio quello dell'Unitas Sciacca in campionato: i neroverdi hanno perso contro l'Unione sportiva Mazara nella gara di debutto. Il presidente neroverde, Pasquale Bentivegna, si è detto amareggiato per l'esordio non positivo ma ha invitato la tifoseria ad avere fiducia per il prosieguo della stagione.

“Anche noi dirigenti, come i tifosi, siamo amareggiati per il risultato e per la prestazione. Ma siamo solo all'inizio della stagione e ci sarà tempo per migliorare. Forse questa squadra, che per noi è di alto valore tecnico e che quasi per intero è nuova, deve ancora trovare le giuste intese. Sono sicuro che il nostro allenatore saprà risolvere le criticità emerse - ha detto Bentivegna - ci aspettiamo una immediata reazione nella partita di domenica prossima contro la Don Carlo Misilmeri, la prima della stagione nel nostro stadio. Siamo fiduciosi ed i tifosi ci sono vicini. C’è il tempo per lavorare e fare rendere al meglio i nostri atleti. Io e la società siamo certi che non perderemo ulteriore terreno in classifica e che dopo la prossima partita ci prepareremo più sereni per la successiva trasferta sul campo della Nissa, che resta una delle squadre favorite per la vittoria finale”.