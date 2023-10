Unitas Sciacca, ecco il nuovo allenatore: panchina affidata a Davide Boncore

Davide Boncore è il nuovo allenatore dell'Unitas Sciacca.

Prende il posto di Lillo Bonfatto che aveva guidato la squadra nel corso di questa prima parte di stagione. Boncore, dopo una brillante carriera di calciatore, ha intrapreso l'attività di tecnico e negli ultimi dieci anni ha fatto esperienze importanti in serie D ed Eccellenza con Troina, Licata, Rotonda, Nissa e Paternò. "Abbiamo puntato su un tecnico di esperienza per tentare di recuperare terreno in classifica dopo un inizio di campionato in cui la squadra non è riuscita ad esprimere il proprio potenziale - ha commentato il presidente Pasquale Bentivegna - siamo sicuri che con l'attuale rosa il nuovo allenatore riuscirà ad ottenere risultati migliori. Ringraziamo mister Bonfatto per la professionalità con cui si era impegnato nel rappresentare i colori neroverdi".