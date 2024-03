Sancataldese-Akragas, tutto nel finale: Varela, Correnti e Durmush firmano il successo verdeamaranto

L’Akragas di Marco Coppa perde 3-0 il derby contro la Sancataldese: allo stadio Mazzola i padroni di casa ottengono il successo grazie agli episodi degli ultimi cinque minuti di gioco. Prima il calcio di rigore discusso e trasformato da Varela al minuto 85, quindi la rete di Correnti nel terzo minuto di recupero e il tris di Durmush nei secondi finali. È, però, una sfida dalla quale l’Akragas poteva ottenere di più e che lascia certamente l’amaro in bocca per un epilogo immeritato: nei minuti iniziali del match, infatti, i biancazzurri si erano portati in vantaggio con una conclusione di Sanseverino deviata. Nella circostanza, però, il collaboratore del direttore di gara ha sbandierato un fuorigioco che, dalle immagini, non appare esistente. Il Gigante ha chiuso la gara in nove uomini: al 74' espulso Puglisi per doppio giallo, al minuto 83 fuori anche Sanseverino per proteste. Una direzione di gara, da parte dell'arbitro, che certamente non ha lasciato soddisfatti i biancazzurri.

I padroni di casa si schierano con un 4-4-2: Dolenti; Scalia, Calabrese, Parisi, Samake; Durmush, Papotto, Giuffrida, Catalano; Varela, Zerbo.

Coppa risponde con un 4-4-1-1: Sorrentino; Caramanno, Cipolla, Fragapane, Scozzari; Puglisi, Garufo, Sanseverino, Di Mauro; Grillo; Litteri.

I biancazzurri iniziano con buon ritmo, mettendo in difficoltà la difesa della Sancataldese. Nei minuti iniziali del primo tempo annullata, in maniera abbastanza discutibile, una rete all’Akragas: Sanseverino calcia verso la porta dopo un disimpegno errato della difesa avversaria, la palla viene deviata da un difensore e la successiva traiettoria beffa il portiere e termina in rete. L’assistente del direttore di gara, però, sbandiera fuorigioco: viene valutata come impattante la posizione del calciatore biancazzurro rispetto alla capacità del difensore della Sancataldese di giocare il pallone. Il rientro dall’offside del calciatore dell’Akragas, però, appare assolutamente buono. Il primo tempo si conclude sul parziale di 0-0.

Nella ripresa si lotta da una parte e dall’altra ma il risultato non sembra schiodarsi dallo zero a zero. Al 74’ doppia ammonizione per Puglisi, Akragas in dieci uomini. Nel finale la squadra allenata da Coppa si risistema, cercando di evitare complicazioni dopo l’inferiorità numerica. Ma a cinque minuti dalla fine l’arbitro assegna calcio di rigore alla Sancataldese: dal dischetto parte Varela che firma l’1-0. Espulso anche Sanseverino per proteste, biancazzurri in nove.

Nei minuti di recupero l'Akragas crolla: prima la rete di Correnti, nei secondi finali il 3-0 firmato da Mert Durmush. Un passivo fin troppo pesante per gli uomini di Coppa, gara molto nervosa al Mazzola.

La Sancataldese porta a casa un successo prezioso, che la distanzia ulteriormente dalla zona playout; rimane a quota 35, invece, il Gigante.