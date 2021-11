Promozione Girone A: risultati e classifica dopo l'ottava giornata

Non una buona giornata per le compagini agrigentine impegnate nel girone A di Promozione. Nello scontro diretto per la bassa classifica il Kamarat viene bloccato in casa dal fanalino di coda Supergiovane Castelbuono, rimanendo al quart'ultimo posto appena fuori dalla zona play-out. Non va meglio al Raffadali che nell'incrocio per la zona Play-Off contro la Folgore Castelvetrano perde in trasferta. Qui i risultati dell'ottava giornata di Promozione:

Casteldaccia-Partinicaudace 4-0

Città di San Vito Lo Capo-Resuttana San Lorenzo 4-3

Gangi-Città di Carini 3-2

Alba Alcamo - Polisportiva Lascari-Cefalù 1-0

Folgore Castelvetrano-Raffadali 2018 2-1

Kamarat-Supergiovane Castelbuono 2-2

Villabate-Fulgatore 0-3

La classifica

Resuttana San Lorenzo, Gangi 18; Fulgatore 16; Raffadali, Castelvetrano, Lascari-Cefalù, Alcamo, San Vito Lo Capo 13; Casteldaccia 11; Carini 9; Kamarat 8; Partinicaudace 6; Villabate 4; Castelbuono 2

Clicca qui per i risultati dell'Eccellenza