Nuovo rinforzo per il Kamarat: preso l'esterno Cristian Desi

Nuovo rinforzo per il Kamarat di mister Mimmo Bellomo. La società biancazzura ha infatti comunicato l'ingaggio di Cristian Desi, esterno originario di Catania.

Classe 1997, Desi dopo aver completato la sua formazione calcistica in penisola con le casacche de L'Aquila e della Lupa Roma ha cominciato a giocare nella stagione 2015/2016 con il Città Di Scordia, all'epoca impegnato in Serie D, categoria nella quale ha militato anche successivamente con le maglie di Igea Virtus e Sancataldese, prima di assestarsi in Eccellenza.

Nel quinto livello del calcio italiano il cursore di fascia catanese ha giocato, oltre che con il già citato Scordia, anche con la Sicula Leonzio, il Canicattì e l'Acicatena. L'anno scorso invece la prima stagione in Promozione tra le file della Polisportiva Modica. La squadra di Cammarata si regala dunque un giocatore di assoluto spessore per la categoria.