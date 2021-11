Eccellenza Girone A: risultati e classifica dopo la decima giornata

Il Canicattì si conferma in vetta dopo la vittoria casalinga contro la Parmonval. Per il resto tra le compagini agrigentine sorride solo lo Sciacca, vittorioso a Castellammare. L'Akragas pareggia a Misilmeri, la Pro Favara cade in casa contro la Mazarese. Brutta batosta a domicilio per il Casteltermini contro la Nissa