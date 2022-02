Sciacca verso il derby contro la Pro Favara, Crivello: "Giocheremo con la stessa convinzione messa ad Enna"

Dopo la vittoria contro l'Akragas e il pareggio contro l'Enna lo Sciacca, reduce da quattro risultati utili consecutivi, vuole continuare la sua striscia nel derby contro l'ostica Pro Favara in programma domani pomeriggio al Bruccoleri alle 15. La partita potrebbe segnare l'esordio in neroverde dell'attaccante Domenico Messina, ufficializzato proprio ieri dalla società. Il tecnico dell'Unitas Salvo Crivello ha espresso le sue considerazioni sul del match di domani.

L'allenatore neroverde in prima battuta fa il punto sui giocatori a disposizione: "La partita di domani come quella di Enna è complicata -ha affermato -anche questa settimana abbiamo problema con le disponibilità di alcuni giocatori: D’Amico è ancora alle prese col Covid, scorsa settimana ha giocato Allegro nonostante una brutta ferita, è sceso in campo medicato ma ha fatto bene. Mancherà anche Coco ancora per la seconda settimana consecutiva. Questo però per noi non deve essere un problema: tutto l’organico ha lo stesso valore, non è assolutamente un problema eventualmente far giocare un ragazzo della juniores".

Crivello ha infine parlato della condizione della squadra e dell'atteggiamento che questa metterà in campo domani: "Nelle ultime partite la squadra ha giocato in modo equilibrato -ha concluso - difendendo bene, attaccando bene e sfruttando le occasioni: le abbiamo avute ad Enna ma senza grande fortuna. Affronteremo la partita allo stesso modo, avendo a disposizione per altro Domenico Messina. Siamo tranquilli, giocheremo con la stessa convinzione messa in campo ad Enna".