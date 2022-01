Casi Covid nello Sciacca: rinviata la partita contro l'Enna

Il Covid colpisce ancora il campionato di Eccellenza. A farne le spese questa volta é lo Sciacca che a causa di alcuni casi riscontrati nel gruppo squadra non disputerà la sfida in trasferta in programma domani pomeriggio al Gaeta contro l'Enna.

La decisione é stata presa dal Comitato Regionale della LND su richiesta del club saccense, come annunciato dalla stessa società: "Il comitato regionale della Lega Nazionale Dilettanti -si legge -ha rinviato la partita di calcio Enna-Unitas Sciacca in programma domani e valida per la XVII giornata del Campionato di Eccellenza. Le autorità sportive hanno accolto una nostra richiesta presentata alla luce della positività al Covid 19 di alcuni calciatori del nostro organico che stanno adesso osservando la quarantena domiciliare. Un rinvio quindi a scopo precauzionale in virtù delle norme anticovid in vigore anche nel mondo dello sport, che la nostra società sta scrupolosamente osservando"