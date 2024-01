Pro Favara, i gialloblù ripartono con una vittoria: successo casalingo contro il Geraci

La Pro Favara di Gaetano Catalano riparte con una vittoria: al Bruccoleri, nella prima giornata del girone di ritorno, battuto 3-1 il Geraci al termine di novanta minuti più che convincenti dei gialloblù. Il successo odierno consente di mantenere inalterata la distanza dalla capolista Nissa, oggi vittoriosa (con un po' di fatica) sul campo del Marineo. Consolidato ulteriormente, però, il secondo posto visto che il Mazara 46 è stato fermato al Gurrera dall'Unitas Sciacca.

I padroni di casa si portano avanti al 21', sugli sviluppi di calcio d'angolo: Bontempo è bravo a ribadire in rete la respinta del portiere avversario sulla sua stessa conclusione. Al 36' calcio di rigore assegnato ai gialloblù, il direttore di gara vede un tocco col braccio di Lo Pizzo e decreta la massima punizione in favore della Pro Favara. Dal dischetto parte Retucci che non sbaglia, per il raddoppio dei gialloblù: spiazzato Barbagallo dagli undici metri.

Al 57' il Geraci accorcia le distanze: campanile in area letto male dalla difesa gialloblù, Giuliano Guadagnoli (ex del match) non sbaglia davanti a Scuffia. Quinto gol per il numero 9 del Geraci, che alimenta le speranze di rimonta dei suoi.

A quattro minuti dalla fine, però, i padroni di casa archiviano la pratica mettendo in ghiaccio il match: sugli sviluppi di calcio d'angolo, dopo una traversa di Bontempo, arriva il colpo di testa di Mattia Retucci. Lesto l'attaccante dei padroni di casa a trovare il tap-in vincente.

Dopo la rete del 3-1 non accade più nulla, la Pro Favara porta a casa i tre punti.