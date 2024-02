Pro Favara, Catalano ammette gli errori: "Abbiamo sbagliato qualcosina, la Folgore ha meritato"

"Per come sono andate le cose la Folgore Castelvetrano ha meritato la vittoria".

Un'analisi lucida, oggettiva, onesta da parte di Gaetano Catalano: il tecnico della Pro Favara, nel post partita, ha analizzato la prestazione dei suoi. Troppi gli errori commessi in campo, le sbavature difensive hanno permesso ai padroni di casa di imporsi per 2-0.

Una battuta d'arresto non preventivata, come ammesso dallo stesso allenatore a fine partita: "Una sconfitta che non avevamo preventivato - ha dichiarato Catalano - non posso però rimproverare nulla ai miei ragazzi. Ci sono stati degli episodi che hanno inciso e noi non siamo stati bravi a sfruttare le chances create. Non molliamo, 7 punti dalla Nissa sembrano e sono in realtà tanti ma noi andremo avanti - ha concluso il tecnico - vorremmo cercare di evitare i playoff".