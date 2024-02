Pro Favara, altra vittoria: i gialloblù battono 3-1 l'Athletic Club Palermo

Un altro successo per la Pro Favara di Gaetano Catalano: al Bruccoleri i gialloblù battono agevolmente l'Athletic Club Palermo, 3-1 il finale.

Una vittoria che consente di rimanere vicino alla Nissa capolista, distante soltanto tre punti. La formazione di Terranova oggi ha battuto, soltanto nei minuti finali, il Geraci 2-0.

Alla mezz'ora di gioco Retucci sblocca il match, ponendo fine all'equilibrio in campo. La gioia, però, è davvero breve perchè Giuliano fa 1-1 per i nerorosa. Nella ripresa, al 51', è ancora Retucci a portare avanti i padroni di casa. Nel finale, a dieci dalla fine, Ficarrotta mette in ghiaccio i tre punti firmando il tris.