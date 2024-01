Pro Favara, blitz vincente al Nino Vaccara: il Mazara 46 battuto 3-2 nei secondi finali

La Pro Favara di Gaetano Catalano ottiene un successo di straordinaria importanza al Nino Vaccara: il Mazara 46 viene battuto 3-2, grazie ad una rete nei secondi finali siglata dal solito Retucci. Un finale di match emozionante, visto che i padroni di casa erano riusciti a trovare il gol del 2-2 a quattro minuti dalla fine con Barbero. Retucci, però, al 95' ha trovato la rete del 3-2 che consente ai gialloblù di allungare ancora proprio sui mazaresi terzi in classifica e di mantenere inalterato il distacco dalla capolista Nissa.

La gara si sblocca dopo due minuti: dalla destra cross di Caternicchia in area per D'Amico, che con un piattone al volo batte Keba. La gioia del vantaggio dura soltanto tre minuti: al 5’ dalla destra arriva un cross di Lo Cascio in area, Barbero al volo di destro batte Scuffia.

Il primo tempo va in archivio sul parziale di 1-1.

Nella ripresa i ritmi crescono e ne beneficia lo spettacolo. Al 52’ la Pro Favara torna avanti: Retucci recupera al limite del fuorigioco la sfera, palla al piede arriva al limite dell'area di rigore e batte Keba in uscita. Al minuto 81’ miracolo di Keba, bravo a deviare in angolo una conclusione ravvicinata di Ficarrotta. Marino rimedia un secondo giallo e lascia in dieci i suoi: i padroni di casa, allora, ci credono.

A quattro minuti dalla fine, infatti, ecco il pareggio del Mazara 46: Ferraù crossa in area a beneficio di Barbero, colpo di testa che batte Scuffia per la seconda volta. Quando tutto lasciava immaginare un punto a testa, ecco il finale a sorpresa: negli ultimi secondi di gioco contropiede vincente di Retucci che supera ancora Keba e realizza la terza rete ospite.