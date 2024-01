Akragas, il nuovo anno inizia con un pareggio: il derby con il Licata termina a reti bianche

Il 2024 dell’Akragas inizia con un pareggio: al Saraceno di Ravanusa la formazione di Marco Coppa si divide la posta in palio con il Licata. Il derby termina a reti bianche, 0-0 al termine di una gara che non ha offerto grandissime emozioni.

Romano schiera i suoi col classico 3-5-2: Valenti; Calaiò, Orlando, Cappello; Giannone, Currò, Murgia, Rotulo, Lanza; Saito, Minacori. Coppa risponde con un 4-3-3: Sorrentino in porta; Caramanno, Cipolla, Fragapane e Rechichi in difesa; Scozzari, Sanseverino e l’esperto Garufo a centrocampo; Grillo, Distefano e Di Mauro a comporre il trio d’attacco.

Il primo tempo è piuttosto bloccato, i gialloblù provano ad orchestrare trame offensive interessanti ma i Giganti gestiscono bene i meccanismi difensivi. La squadra di Romano ha sfiorato la rete in due circostanze con Saito. Di Mauro ha provato, per i biancazzurri, ad interrompere l’equilibrio in campo. Al 39’, poi, l’arbitro ha annullato la rete di Rotulo per fallo commesso da Minacori in attacco: le formazioni rientrano negli spogliatoi sul parziale di 0-0.

Nella ripresa il leitmotiv del match non cambia: i padroni di casa provano ad intensificare gli attacchi, i biancazzurri tendono a giocare in ripartenza.

Al 63’ Marrale rileva Di Stefano, Coppa prova a pescare soluzioni fresche dalla panchina. Pochi minuti dopo Caramanno, con una conclusione al volo, mette paura a Valenti. Al 71’ ci prova Cappello, la difesa biancazzurra respinge la conclusione. All’86’ Haberkon impensierisce Sorrentino, bravo il portiere biancazzurro a deviare in angolo.

Al 90’ ci prova Murgia, conclusione alta sopra la traversa.

Finisce senza reti, dunque, il derby tra Licata e Akragas: i gialloblù ci hanno provato soprattutto nel primo tempo, nella ripresa le squadra hanno pensato più a difendersi. Solo un palo esterno colpito da Rotulo, poi poche emozioni nella seconda frazione di gara. Un buon punto, comunque, per il Gigante che inizia l'anno nuovo muovendo la classifica.